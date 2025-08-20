В Тюмени семья две недели не может похоронить бойца, погибшего на СВО

Родственники солдата, погибшего в зоне проведения СВО, почти две недели не могут похоронить его в Тюмени, сообщила 72.RU сестра бойца.

Тело военного лежит в морге с 9 августа. Он ушел из жизни 21 июля, семья узнала о трагедии спустя 10 дней.

«В понедельник (11 августа. — Прим. Ред.) нас оповестили, что привезли и спросили, когда будем хоронить. Сказали: «Ждите очереди». 12 августа мы снова начали спрашивать: «Когда?». Нам ответили, что сообщат и надо подождать», — рассказала собеседница издания.

Вскоре в военкомате Калининского округа уточнили, что гроб «пришел без документов». Там предложили отдать тело под ответственность матери.

Сестра добавила, что семья просила дубликат медицинского заключения, но оно так и не пришло в военкомат. В части, где служил мужчина, рассказали, что документы отправили в Центр опознания погибших в Ростове-на-Дону. Там, в свою очередь, заявили, что они должны быть в транспортировочном ящике.