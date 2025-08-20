Среда, 20 августа, 2025
Новости России

В Тюмени семья две недели не может похоронить бойца, погибшего на СВО

Родственники солдата, погибшего в зоне проведения СВО, почти две недели не могут похоронить его в Тюмени, сообщила 72.RU сестра бойца.

Тело военного лежит в морге с 9 августа. Он ушел из жизни 21 июля, семья узнала о трагедии спустя 10 дней.

«В понедельник (11 августа. — Прим. Ред.) нас оповестили, что привезли и спросили, когда будем хоронить. Сказали: «Ждите очереди». 12 августа мы снова начали спрашивать: «Когда?». Нам ответили, что сообщат и надо подождать», — рассказала собеседница издания.

Вскоре в военкомате Калининского округа уточнили, что гроб «пришел без документов». Там предложили отдать тело под ответственность матери.

Сестра добавила, что семья просила дубликат медицинского заключения, но оно так и не пришло в военкомат. В части, где служил мужчина, рассказали, что документы отправили в Центр опознания погибших в Ростове-на-Дону. Там, в свою очередь, заявили, что они должны быть в транспортировочном ящике.

Новости России

Мирная пауза окончена, ВС РФ разносят Одессу

В ночь атаки российские войска задействовали не менее 30 ударных беспилотников, целью стали объекты, связанные с ВСУ, в разных районах Одессы.
Культура и события

Рязань масштабно отпразднует 930-летие: полная программа мероприятий

Откроет празднование 29 августа в 8:00 традиционный молебен во Славу города Рязани в Христорождественском соборе Рязанского кремля. Далее рязанцев и гостей города приглашают на мастер-классы, фестивали, которые пройдут в различных локациях города.
Новости России

На хамство Азербайджана начали отвечать — военкор Коц

По мнению Александра Коца, депортация и лишение гражданства лидеров диаспор нарушает привычные бизнес-схемы, через которые колоссальные деньги уходят из России на родину.
Экология, природа, животные

Рязанцы собирают грибы вёдрами и корзинами

В лесах сейчас находят лисички, подосиновики, подберёзовики, маслята. 
Новости мира

Невероятное пророчество Жириновского про Трампа начинает сбываться

Он считал, что Трамп войдёт в историю как лучший президент США, обойдя даже Франклина Рузвельта.

Общество

Дети выбегают на проезжую часть в Рязани, чтобы снять видео для соцсетей

Прохожие обеспокоены, ведь это может закончиться трагедией.
Общество

Инвалид-колясочник Владимир Кондаков пропал в Рязанской области

В Скопине 16 августа пропал Владимир Кондаков. Отмечается, что мужчина передвигается на инвалидной коляске.
Семья и отношения

Сергей Есенин сыграл свадьбу в селе Константиново

В музее-заповеднике С.А. Есенина в селе Константиново прошла церемония...
Происшествия

Нарушение слуха выявили у пострадавших в результате ЧП в Шиловском районе

Только у двух пациентов не диагностировали нарушений слуха. У остальных выявлены разрывы барабанной перепонки, баротравмы с разной степенью тугоухости.
Происшествия

В Рязани с 20 августа отключат горячую воду на улице Великанова

В связи с проведением капитальных работ, начиная с 20 августа будет поэтапно отключаться горячее водоснабжение.
Власть и политика

Татьяна Панфилова посетила социальные объекты, строящиеся в микрорайоне Мервино

Глава муниципалитета оценила ход строительства детского сада в районе ЖК «Метропарк». Объект, рассчитанный на 224 места, возводится в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Происшествия

До 26 человек увеличилось количество погибших в результате ЧП в Шиловском районе

30 человек находятся на стационарном лечении: 15 в Рязани и 15 - в медицинских центрах Москвы. 109 пострадавших проходят амбулаторное лечение.
Культура и события

Появились билеты на 1/4 финала официальной рязанской лиги КВН

Всех любителей хорошего юмора приглашают на 1/4 финала Официальной рязанской лиги КВН (12+), игра пройдет 28 августа в 19:00 в Рязанском дворце молодежи.