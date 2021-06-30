В ТЦ «Атрон» Рязани образовалась огромная очередь на прививку от коронавируса

Сегодня в Рязани наблюдается небывалый ажиотаж на получение прививки от коронавируса.
В ТЦ «Атрон» образовалась очередь из 50 человек.
Желающим привиться объявили, что на сегодня вакцины на всех не хватит.
Фото в редакцию прислал очевидец. Сначала рязанец хотел записаться в железнодорожной поликлинике, но ему предложили дату 12 июля.
В поликлинике на Чкалова готовы были сделать прививку 19 июля.
Не теряя надежды получить вакцину сегодня, он отправился в ТЦ «Атрон».
Напомним, что в настоящее время в регионе работают 64 пункта вакцинации. Завтра, в 14.00 откроется новый пункт в рязанском цирке.