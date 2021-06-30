22.3 C
Рязань
Среда, 30 июня, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниОбщество

В ТЦ «Атрон» Рязани образовалась огромная очередь на прививку от коронавируса

7info7
В ТЦ «Атрон» Рязани образовалась огромная очередь на прививку от коронавируса
- Advertisement -

Сегодня в Рязани наблюдается небывалый ажиотаж на получение прививки от коронавируса.

В ТЦ «Атрон» образовалась очередь из 50 человек.

Желающим привиться объявили, что на сегодня вакцины на всех не хватит.

Фото в редакцию прислал очевидец. Сначала рязанец хотел записаться в железнодорожной поликлинике, но ему предложили дату 12 июля.

В поликлинике на Чкалова готовы были сделать прививку 19 июля.

Не теряя надежды получить вакцину сегодня, он отправился в ТЦ «Атрон».

Напомним, что в настоящее время в регионе работают 64 пункта вакцинации. Завтра, в 14.00 откроется новый пункт в рязанском цирке.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,342ЧитателиЧитать
1,528ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]