В Сызрани резко подорожали морковь и свёкла

- Advertisement -

В Сызрани произошло резкое подорожание овощей. Свекла стоит 90 рублей за килограмм,а морковь 100 рублей.

Цены почти в 5 раз превышают прошлогодние, тогда килограмм свёклы можно было купит за 20 рублей.

Традиционные овощи, произрастающие повсеместно на территории России стали стоить как экзотические фрукты.

— Бананы, которые привозят из стран Южной Америки стали в разы дешевле, чем родные корнеплоды. По всей видимости, экзотический фрукт не пользуются таким большим спросом у сызранцев, как свекла с морковью, — цитирует местного жителя Луч.