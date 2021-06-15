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Вторник, 15 июня, 2021
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В Сызрани резко подорожали морковь и свёкла

7info7
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В Сызрани произошло резкое подорожание овощей. Свекла стоит 90 рублей за килограмм,а морковь 100 рублей.

Цены почти в 5 раз превышают прошлогодние, тогда килограмм свёклы можно было купит за 20 рублей.

Традиционные овощи, произрастающие повсеместно на территории России стали стоить как экзотические фрукты.

Бананы, которые привозят из стран Южной Америки стали в разы дешевле, чем родные корнеплоды. По всей видимости, экзотический фрукт не пользуются таким большим спросом у сызранцев, как свекла с морковью, — цитирует местного жителя Луч.

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