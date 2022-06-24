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Пятница, 24 июня, 2022

В Солотче завершается строительство артезианских скважин

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7info

В Солотче завершается строительство артезианских скважин

В поселке Солотча завершается строительство артезианских скважин, сообщила пресс-служба администрации Рязани.

Три скважины и две станции водоподготовки на улицах Дунай, Коммунальная строят в рамках федеральной программы «Чистая вода». Введение объектов в строй позволит улучшить качество питьевой воды в посёлке.

Представители Водоканала сообщили, что работы находятся на завершающей стадии. В связи с началом прокачки новых скважин подземная артезианская вода может немного взмучиваться. Процесс этот временный и не приведёт к ухудшению качества воды, отметили в мэрии.

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