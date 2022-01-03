В Солотче водитель внедорожника протаранил автомобиль и скрылся с места ДТП

В Солотче водитель внедорожника Mitsubishi Outlande протаранил автомобиль и скрылся с места ДТП. Информация об этом появилась в соцсетях.

Владелец пострадавшей машины сообщил, что всё случилось в воскресенье, 2 января, рядом с санаторием «Сосновый бор» и кафе «Старый мельник». Момент ДТП зафиксировали видеорегистраторы.

– Виден момент ДТП и как вы быстро уехали, хотя многие люди махали вам и кричали, чтобы вы остановились, – докладывает автор поста.

По его словам, Mitsubishi Outlande был чёрного цвета. Записи регистратора переданы в Госавтоинспекцию. При этом владелец пострадавшего автомобиля не против урегулировать проблему мирным путём, если нарушитель обратится к нему.