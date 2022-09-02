На пляже поселка Лоо в Сочи жена занималась сексом с другом мужа, пока он спал рядом на пляже, сообщает Телеграм-канал Sochi Today.

По словам очевидцев, до это компания приняла изрядную порцию алкоголя. Вскоре парочка стала заниматься любовью в море.

«Мужчина и женщина настолько раскрепостились, что предались плотским утехам прямо на берегу, где совсем мелко, на глазах у других отдыхающих», – рассказали отдыхающие.

Вскоре супруг изменницы проснулся и решил отомстить товарищу, разбив о его голову бутылку. Неудачливому любовнику вызвали скорую помощь.