Пятница, 2 сентября, 2022
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В Сочи жена занималась сексом с другом мужа, пока он спал рядом на пляже

На пляже поселка Лоо в Сочи жена занималась сексом с другом мужа, пока он спал рядом на пляже, сообщает Телеграм-канал Sochi Today.

По словам очевидцев, до это компания приняла изрядную порцию алкоголя. Вскоре парочка стала заниматься любовью в море.

«Мужчина и женщина настолько раскрепостились, что предались плотским утехам прямо на берегу, где совсем мелко, на глазах у других отдыхающих», – рассказали отдыхающие.

Вскоре супруг изменницы проснулся и решил отомстить товарищу, разбив о его голову бутылку. Неудачливому любовнику вызвали скорую помощь.

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