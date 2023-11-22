Среда, 22 ноября, 2023
На главнуюНовости Рязани

В скопинском селе Горлово открылась новая аптека

7info

Новая аптека открылась в селе Горлово Скопинского района Рязанской области, сообщили в районной администрации.

Аптеку открыла местный предприниматель Мария Яшина.

Жители села очень довольны, рассказывает глава сельского поселения Николай Александрович Мишин. В аптеке есть всё необходимое, представлен широкий выбор медикаментов по доступным ценам, граждане могут оформить заказы на медикаменты, которых нет в настоящее время в наличии.

Работать аптека будет с 9:00 до 17:00, без перерыва на обед, выходные дни: четверг, воскресение.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах