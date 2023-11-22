В скопинском селе Горлово открылась новая аптека

Новая аптека открылась в селе Горлово Скопинского района Рязанской области, сообщили в районной администрации.

Аптеку открыла местный предприниматель Мария Яшина.

Жители села очень довольны, рассказывает глава сельского поселения Николай Александрович Мишин. В аптеке есть всё необходимое, представлен широкий выбор медикаментов по доступным ценам, граждане могут оформить заказы на медикаменты, которых нет в настоящее время в наличии.

Работать аптека будет с 9:00 до 17:00, без перерыва на обед, выходные дни: четверг, воскресение.