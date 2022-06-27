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Понедельник, 27 июня, 2022

В Скопинском районе прошло первенство ЦФО по мотокроссу

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В Скопинском районе прошло первенство ЦФО по мотокроссу

В выходные на трассе вблизи деревни Ивановка прошло первенство Центрального Федерального округа по мотокроссу, посвященное Герою Советского Союза, народному Герою Югославии и маршалу Советского Союза Сергею Семеновичу Бирюзову.

В состязаниях приняли участие  лучшие  мотокроссмены из Москвы, Липецка, Брянска,  Московской области,Тульской и Рязанской областей. Скопинский район представляли спортсмены СМТК « Юность

Говоря об отличной организации мотокросса, конечно, нельзя не сказать несколько слов о трассе, которая считается одной из сложнейших среди аналогичных площадок, при этом отвечает самым современным требованиям и обеспечивает высокий уровень безопасности. 

По итогам соревнований организаторы наградили всех участников.

В тройки сильнейших в классах вошли:

  • В классе 65 куб. см. первое место – Леонид Курский г. Ступино, второе место у Сергея Щербакова из Рязани, третье — Артем Масалов – Рязань.
  • В классе 85 куб. см. первое место – Тимофей Серов из г. Озеры, второе – Дмитрий Синодов, третье место у Артема Алешина г. Липецк.
  • В классе «OPEN» первое место  у скопинца, кандидата в мастера спорта Сергея Штатова, который буквально вырвал победу у мастера спорта Виталия Ефимова из Липецка.  Наши болельщики ликовали от счастья. Третье место у туляка Александра Крюкова. В классе «Любители» первое место завоевал Михаил Воеводин – г. Шацк, второе – рязанец Сергей Иванов, третье – Дмитрий Клишин – г. Егорьевск.
В Скопинском районе прошло первенство ЦФО по мотокроссу
В Скопинском районе прошло первенство ЦФО по мотокроссу
В Скопинском районе прошло первенство ЦФО по мотокроссу
В Скопинском районе прошло первенство ЦФО по мотокроссу
В Скопинском районе прошло первенство ЦФО по мотокроссу
В Скопинском районе прошло первенство ЦФО по мотокроссу
В Скопинском районе прошло первенство ЦФО по мотокроссу
В Скопинском районе прошло первенство ЦФО по мотокроссу

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