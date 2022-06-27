В Скопинском районе прошло первенство ЦФО по мотокроссу

В выходные на трассе вблизи деревни Ивановка прошло первенство Центрального Федерального округа по мотокроссу, посвященное Герою Советского Союза, народному Герою Югославии и маршалу Советского Союза Сергею Семеновичу Бирюзову.

В состязаниях приняли участие лучшие мотокроссмены из Москвы, Липецка, Брянска, Московской области,Тульской и Рязанской областей. Скопинский район представляли спортсмены СМТК « Юность

Говоря об отличной организации мотокросса, конечно, нельзя не сказать несколько слов о трассе, которая считается одной из сложнейших среди аналогичных площадок, при этом отвечает самым современным требованиям и обеспечивает высокий уровень безопасности.

По итогам соревнований организаторы наградили всех участников.

В тройки сильнейших в классах вошли:

В классе 65 куб. см. первое место – Леонид Курский г. Ступино, второе место у Сергея Щербакова из Рязани, третье — Артем Масалов – Рязань.

В классе 85 куб. см. первое место – Тимофей Серов из г. Озеры, второе – Дмитрий Синодов, третье место у Артема Алешина г. Липецк.