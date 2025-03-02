В Скопине за сутки сгорели автомобиль и жилой дом

В Скопине 1 марта потушили 2 пожара. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

В 14:30 поступило сообщение о загорании легкового автомобиля. В тушении участвовали 5 человек, привлекалось 2 единицы техники. Предварительная причина пожара: неисправность электрооборудования автомобиля.

В 17:22 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в городе Скопин. В тушении участвовали 8 человек, привлекалось 3 единицы техники. Огонь охватил 15 квадратных метров. Предварительная причина пожара: неосторожное обращение с газовой горелкой.

«Хозяин дома с помощью газовой горелки пытался отогреть трубу водопровода, находившуюся на улице, в результате произошло загорание стены террасы дома. При использовании открытого огня нужно соблюдать дистанцию от строений и горючих материалов, всегда держать наготове средства пожаротушения», — отметил дознаватель территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Рязанской области Николай Ермаков.