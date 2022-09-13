В Серпухове сотрудники ДПС спасли девушку, стоявшую на краю моста

Поздно ночью в Серпухове экипаж ДПС отговорил от опрометчивого шага девушку, стоявшую на краю моста. Подробности сообщила пресс-служба УМВД Московской области.

Во время патрулирования правоохранители заметили на мосту через реку Нара девушку, стоящую за ограждениями. Сотрудники Госавтоинспекции вступили в диалог.

— Девушка находилась в состоянии истерики, инспектор ДПС лейтенант полиции Максим Чурсимов осторожно выяснил, что побудило ее к такому поступку, — сообщила пресс-служба полиции Московской области.

Пока Чурсимов разговаривал с девушкой, его коллега лейтенант полиции Андрей Чумаев сообщил о произошедшем в Дежурную часть ГИБДД.

Инспектор сумел договориться с девушкой, она решила не делать неоправданных шагов, которые могли закончиться смертью. Полицейские находились с юной особой до приезда медиков.