В Серпухове сотрудники ДПС спасли девушку, стоявшую на краю моста

Поздно ночью в Серпухове экипаж ДПС отговорил от опрометчивого шага девушку, стоявшую на краю моста. Подробности сообщила пресс-служба УМВД Московской области.
Во время патрулирования правоохранители заметили на мосту через реку Нара девушку, стоящую за ограждениями. Сотрудники Госавтоинспекции вступили в диалог.
Пока Чурсимов разговаривал с девушкой, его коллега лейтенант полиции Андрей Чумаев сообщил о произошедшем в Дежурную часть ГИБДД.
Инспектор сумел договориться с девушкой, она решила не делать неоправданных шагов, которые могли закончиться смертью. Полицейские находились с юной особой до приезда медиков.