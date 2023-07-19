В семи школах Рязани идет капитальный ремонт

В рамках программы «Модернизация школьных систем образования» в Рязани в семи школах идет капитальный ремонт.

Работы проходят в школах № 1, 8, 15, 37, 41, 52 и 70. Общая сумма ремонта составила 447,7 миллионов рублей.

В учебных заведениях устанавливают новое оборудование, обустраивают современные спортивные площадки и усиливают систему безопасности, ведется замена кровли, отопления и электричества.

«Одно в более глубоком капитальном ремонте — это школа №1 — бывшее здание педагогического колледжа. Приводится в порядок, и сроки окончания контракта — декабрь месяц, с января дети смогут в этом здании заниматься. В шести других школах ремонт закончится в начале августа, он идет достаточно ровно. Может чуть медленнее делается ремонт в 8-ой школе», — передает слова заместителя главы администрации Рязани по социальным вопросам Ларисы Крохалёвой ГТРК «Ока».