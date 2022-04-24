В селе под Новосибирском мальчик нашел скелеты младенцев

Накануне в селе Шагалово Новосибирской области 13-летний мальчик наткнулся на два скелета новорожденных детей, пишет КП.

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Известно, что ребенок собирал металлолом. В какой-то момент он зашел бесхозный дом и увидел там кости.

«Предварительно, по виду — это доношенные младенцы», — отметила глава администрации местного сельсовета Нелля Егорова.

Чиновница не может вспомнить, чтобы кто-то из проживающих в населенном пункте женщин вынашивал двойню, а это тяжело скрыть.

Выяснилось, что дом, на территории которого нашли останки, не отличался постоянством жильцов. В нем сдавались две квартиры. Останки детей направлены на экспертизу.

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На примете у правоохранительных органов двое подозреваемых. Речь идет о 27-летней ранее судимой женщине и 29-летнем мужчине.