В Рыбном «Лада Калина» сбила двух пешеходов

Пресс-служба УГИБДД Рязанской области сообщила подробности вчерашнего ДТП в Рыбном.

15 января около 17:30 в городе Рыбное, возле дома № 6 по улице Почтовой, произошло дорожно-транспортное происшествие. 29-летний водитель из Республики Мордовия, управляя автомобилем «Лада Калина», сбил двух пешеходов — 68-летнюю местную жительницу и 69-летнего москвича.

По предварительной информации, пешеходы пересекали проезжую часть в неположенном месте, вне зоны пешеходного перехода.

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Пострадавшие обратились за медицинской помощью с травмами.

В настоящее время проводится проверка обстоятельств ДТП, устанавливаются все детали произошедшего.