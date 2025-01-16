Четверг, 16 января, 2025
-1 C
Рязань
Происшествия

В Рыбном «Лада Калина» сбила двух пешеходов

Алексей Самохин

Пресс-служба УГИБДД Рязанской области сообщила подробности вчерашнего ДТП в Рыбном.

15 января около 17:30 в городе Рыбное, возле дома № 6 по улице Почтовой, произошло дорожно-транспортное происшествие. 29-летний водитель из Республики Мордовия, управляя автомобилем «Лада Калина», сбил двух пешеходов — 68-летнюю местную жительницу и 69-летнего москвича.

По предварительной информации, пешеходы пересекали проезжую часть в неположенном месте, вне зоны пешеходного перехода.

Реклама

Пострадавшие обратились за медицинской помощью с травмами.

В настоящее время проводится проверка обстоятельств ДТП, устанавливаются все детали произошедшего.

Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.