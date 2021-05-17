В Рязанской области задержали объявленных в федеральный розыск злоумышленников

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Полицейские задержали в Рязанской области злоумышленников, объявленных в федеральный розыск. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Так, сотрудники ППС задержали 38-летнего жителя Московской области. Против него возбудили уголовное дело по ст.161 УК РФ (Грабеж). Мужчина попытался скрыться, но был объявлен в федеральный розыск.

Оперативники УМВД по Железнодорожному району выяснили местонахождение 45-летнего рязанца. Объявленный в федеральный розыск мужчина подозревается в хищении.

От органов дознания скрывалась и 36-летняя жительница Старожиловского района. Против нее возбудили уголовное дело по ст.159.2 УК РФ (Мошенничество при получении выплат). Она пытался скрыться, была объявлен в федеральный розыск и вскоре ее задержали.

Полицейские передали задержанных инициаторам розыска.

Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.