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Понедельник, 17 мая, 2021
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В Рязанской области задержали объявленных в федеральный розыск злоумышленников

7info7
Изображение 4711018 с сайта Pixabay
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Полицейские задержали в Рязанской области злоумышленников, объявленных в федеральный розыск. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. 

Так, сотрудники ППС задержали 38-летнего жителя Московской области. Против него возбудили уголовное дело по ст.161 УК РФ (Грабеж). Мужчина попытался скрыться, но был объявлен в федеральный розыск. 

Оперативники УМВД по Железнодорожному району выяснили местонахождение 45-летнего рязанца. Объявленный в федеральный розыск мужчина подозревается в хищении. 

От органов дознания скрывалась и 36-летняя жительница Старожиловского района. Против нее возбудили уголовное дело по ст.159.2 УК РФ (Мошенничество при получении выплат). Она пытался скрыться, была объявлен в федеральный розыск и вскоре ее задержали.

Полицейские передали задержанных инициаторам розыска.

Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

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