В Рязанской Горроще 11 ноября произойдёт массовое отключение холодной воды

В четверг, 11 октября, на нескольких улицах в Горроще отключат холодное водоснабжение. Об этом сообщает “Водоканал” Рязани.

Так, с 10:00 по 11:00 холодной воды не будет по следующим адресам:

2-я Линия д. 1, 3, 5, 9.

4-я Линия д. 1, 2/1, 3, 5, 7, 34, 65, 67, 69.

5-я Линия д. 46а.

6-я Линия д. 4, 6, 8, 10, 18, 20, 24.

Гагарина д. 72/3, 74, 76, 78, 78 корп.1, 80, 82, 86, 140/142, 156, 156 корп.1, 156 корп.2, 156а, 160/2.

Дзержинского д. 74/76.

Островского д. 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 18 корп.1, 20, 20 корп.1, 22, 22 корп.1, 23/2, 24 корп.1.

Полетаева д. 10/10, 12, 19 корп.1, 19/10, 21, 22, 22 корп.1, 23, 25, 25 корп.1, 26, 26 корп.1, 26 корп.2, 27, 27 корп.1, 28, 29 корп.1, 31, 31 корп.1, 32, 33/67.

Стройкова д. 64.

Татарская улица д. 20, 34, 36, 38, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 51/15, 52, 52 корп.1, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 69, 87, 91.

Пушкина д. 27, 35.

ЦТП ул. Гагарина, д. 156 стр. 4.

ул. Стройкова, д. 30А.

1-я Линия, д. 4А.

ул. Островского, д. 24Б.

д/сады — ул. Островского, д. 15а (ясли № 12)

школы — ул. Полетаева, д. 14 (гимназия № 5), ул. Гагарина, д. 158 (гимназия №2), ул. Дзержинского, д. 78 (школа № 16).

н/установка — ул. Стройкова, д. 49.

С 09:30 до 18:00 холодное водоснабжение отключат по адресам:

Гагарина д. 69, 71, 71 корп.1, 71 а, 73, 73 корп.1, 75,166.

Островского д. 18 корп.1, 20 корп.1, 22 корп.1, 26 корп.1, 30/9.

Полетаева д. 19 корп.1, 21, 23, 25.

Татарская улица д. 68, 72 (храм), 95.

Черновицкая улица д. 1/77, 3, 3 корп.1, 5, 7, 7 корп.1.

пл.50 лет Октября ,д.1 ,д.2 стр.1.

дет.сад №84 — ул.Гагарина ,д.71 к2.

дет.сад №87 — ул.Черновицкая ,д.5 к1.

дет.сад № 71 — ул.Островского ,д.24 а.

Уточняется, что подвоз технической воды будет организован по адресу: ул Черновицкая, д.5 к1.