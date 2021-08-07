В Рязани торжественно открыли обновлённый Астраханский мост

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После реконструкции в Рязани в торжественной обстановке открыли Астраханский мост. Мероприятие состоялось 7 августа, его приурочили ко Дню города.

В торжественном открытии моста приняли участие губернатор Рязанской области Николай Любимов, председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Красов, первый зампред регионального парламента Дмитрий Хубезов, мэр Рязани Елена Сорокина.





Гостям представили информационную экспозицию об истории моста, витринами с находками, которые сделали археологи на его месте.

Замечательно, что город отмечает свой день рождения вводом новых объектов. Потому что при всей своей древности Рязань должна развиваться, должна молодеть. Фактически построен заново – современный и удобный мост через реку Лыбедь, — сказал глава региона.

Открытие обновлённого моста отметили квестом «Код города 9-2-6». Его участники прошли по историческим маршрутам Рязани.