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Воскресенье, 8 августа, 2021
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В Рязани торжественно открыли обновлённый Астраханский мост

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В Рязани торжественно открыли обновлённый Астраханский мост
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После реконструкции в Рязани в торжественной обстановке открыли Астраханский мост. Мероприятие состоялось 7 августа, его приурочили ко Дню города.

В торжественном открытии моста приняли участие губернатор Рязанской области Николай Любимов, председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Красов, первый зампред регионального парламента Дмитрий Хубезов, мэр Рязани Елена Сорокина.

  • В Рязани торжественно открыли обновлённый Астраханский мост
  • В Рязани торжественно открыли обновлённый Астраханский мост

Гостям представили информационную экспозицию об истории моста, витринами с находками, которые сделали археологи на его месте.

Замечательно, что город отмечает свой день рождения вводом новых объектов. Потому что при всей своей древности Рязань должна развиваться, должна молодеть. Фактически построен заново – современный и удобный мост через реку Лыбедь, — сказал глава региона.

Открытие обновлённого моста отметили квестом «Код города 9-2-6». Его участники прошли по историческим маршрутам Рязани.

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