В Рязани отменят популярные маршрутки с литерами, оставив основных перевозчиков

В мае 2022 года в Рязани закончится срок действия лицензии у некоторых перевозчиков. Они работают на популярных у рязанцев маршрутах, но с литерами «А» и «Б», на линию выходят 1-3 машины. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

В частности, с 5 мая не будут работать маршруты № 33аМ2 «улица Новосёлов, 60 — посёлок Южный», 47бМ2 «улица Новосёлов, 60 — посёлок Дягилево», 50аМ2 «улица Княжье Поле — посёлок Южный», 65бМ2 «Психбольница — ДПР-5».

В последнем месяце весны следующего года также перестанут ходить маршрутки № 33бМ2, № 65аМ2. Отменят маршрутку № 62аМ2, ездившую от посёлка Мехзавода до Олимпийского городка в Дашково-Песочне, № 66бМ2 от кожзавода до ДПР-5, № 68аМ2, ходившую из посёлка Юбилейный до посёлка Шлаковый.

Перестанут выходить на маршруты № 95аМ2 «посёлок Юбилейный — МЖК «Кальное» — ТЦ «Круиз», № 99бМ2 «ж/д ст. Лесок — посёлок Никуличи (ОЭМЗ института «Гинцветмет»)».

Основные перевозчики на этих маршрутах, выпускающие от 15 до 30 машин, продолжат работу.