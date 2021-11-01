1 ноября в Рязани открылся Единый центр вакцинации. Он находится на территории РИНТЦ в «Точке кипения» (улица Каширина, 1Б) и работает ежедневно с 08.00 до 20.00.

В центре одновременно находятся более 50 специалистов. Они оказывают рязанцам помощь в заполнении документов, проводят предварительный осмотр. Пространство организовано по принципам бережливого производства. Потоки приходящих на вакцинацию разделяются. Ежедневно центр вакцинации могут посетить 1,8 тыс. человек. Приём и вакцинация проводятся при предъявлении паспорта, полиса ОМС и СНИЛСа.

Единый центр вакцинации посетил губернатор Рязанской области Николай Любимов. По его словам, региональное правительство в последнее время стало получать много жалоб на трудности с записью на вакцинацию.

Наша задача – быстро и оперативно реагировать на вызовы времени, и, в первую очередь, на обращения людей. Крайне быстро сработали Корпорация развития Рязанской области, минздрав, все поликлиники, которые участвуют в этой работе. Прошло меньше недели с появления моего поручения до первого приема в кдином центре вакцинации, – сказал Любимов.

Глава региона отметил, что в вакцина есть в центре в необходимом количестве. Прийти на прививку туда рязанцы могут без предварительной записи.

Все сделано не просто для того, чтобы в Рязанской области появился еще один, 69-й пункт вакцинации. Он удобен для людей, для всех жителей Рязанской области, — добавил он.

Также Любимов сообщил, что приехать в Единый пункт вакцинации могут жители отдалённых микрорайонов Рязани на бесплатном автобусе.