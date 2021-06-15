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В Рязани начались гастроли «Королевского цирка» Гии Эрадзе

7info
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В субботу, 12 июня, в Рязани прошло премьерное представление «Королевского цирка» Гии Эрадзе.

Шоу, для показа которого в Рязань приехали более 100 артистов и технического персонала, прошло под бурные аплодисменты зрителей. 

«Королевский цирк» –  это не просто представление, это симбиоз цирка, мюзикла, драматического искусства. Все номера продуманы до мелочей, начиная от макияжа и костюмов, заканчивая каждым движением артистов. 

Зрители смогли увидеть эквилибристов, канатоходцев, жонглеров, акробатов и много других захватывающих дух номеров. Особняком стоят номера с животными –  лисами, тиграми, львами, оленями, собаками, яками, лошадьми, попугаями, пеликанами. 

Каждый номер –  это не отдельная история, а продолжение и раскрытие общей концепции шоу

Главный герой –  клоун (Владимир Георгиевский) со своей подругой Матильдой. Именно они стали проводниками для зрителей в путешествии по Миру. Тореадоры, райские сады, Венеция, ледяные замки, жаркая Саванна –  это далеко не все места, где смогли побывать артисты и гости необычного шоу. 

Цирк Гии Эрадзе славится на весь мир профессиональными артистами, необычными декорациями и незабываемыми представлениями. Сам же руководитель имеет множество наград российских, европейских, мировых конкурсов.

После премьерного представления артисты поделились своими впечатлениями, признались в любви к рязанскому зрителю. 

–  Сегодня в зале была особенно тёплая атмосфера. За период карантина мы очень соскучились по зрителям. Рады, что нас встречают с такой любовью, –  отметил Гия Эрадзе. –  Отдельная тема –  это ваш отремонтированный цирк. Очень приятно, что здесь всё сделано для удобства артистов и животных. Красиво, современно, уютно. 

«Королевский цирк» пробудет в Рязани до 11 июля. Стоит отметить, что зрителей ждет множество сюрпризов и технических усовершенствований – в частности, планируется, что во второй части шоу арена будет вращаться на 360 градусов.

Очень много фотографий с представления в нашей группе ВКонтакте. 

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