В Рязани начались гастроли «Королевского цирка» Гии Эрадзе

- Advertisement -

В субботу, 12 июня, в Рязани прошло премьерное представление «Королевского цирка» Гии Эрадзе.

Шоу, для показа которого в Рязань приехали более 100 артистов и технического персонала, прошло под бурные аплодисменты зрителей.

«Королевский цирк» – это не просто представление, это симбиоз цирка, мюзикла, драматического искусства. Все номера продуманы до мелочей, начиная от макияжа и костюмов, заканчивая каждым движением артистов.

Зрители смогли увидеть эквилибристов, канатоходцев, жонглеров, акробатов и много других захватывающих дух номеров. Особняком стоят номера с животными – лисами, тиграми, львами, оленями, собаками, яками, лошадьми, попугаями, пеликанами.

Каждый номер – это не отдельная история, а продолжение и раскрытие общей концепции шоу

Главный герой – клоун (Владимир Георгиевский) со своей подругой Матильдой. Именно они стали проводниками для зрителей в путешествии по Миру. Тореадоры, райские сады, Венеция, ледяные замки, жаркая Саванна – это далеко не все места, где смогли побывать артисты и гости необычного шоу.

Цирк Гии Эрадзе славится на весь мир профессиональными артистами, необычными декорациями и незабываемыми представлениями. Сам же руководитель имеет множество наград российских, европейских, мировых конкурсов.

После премьерного представления артисты поделились своими впечатлениями, признались в любви к рязанскому зрителю.

– Сегодня в зале была особенно тёплая атмосфера. За период карантина мы очень соскучились по зрителям. Рады, что нас встречают с такой любовью, – отметил Гия Эрадзе. – Отдельная тема – это ваш отремонтированный цирк. Очень приятно, что здесь всё сделано для удобства артистов и животных. Красиво, современно, уютно.

«Королевский цирк» пробудет в Рязани до 11 июля. Стоит отметить, что зрителей ждет множество сюрпризов и технических усовершенствований – в частности, планируется, что во второй части шоу арена будет вращаться на 360 градусов.

Очень много фотографий с представления в нашей группе ВКонтакте.