В РПЦ шокированы возмущением жителей Северодвинска из-за строительства храма

Жильцы дома №1 на улице Коновалова в Северодвинске вышли на улицу, чтобы выразить свое недовольство из-за строительства нового храма, пишет Регион 29.

Как стало известно, горожанам не понравилось, что машины завозили необходимое оборудования всю ночь.

Заместитель директора православного центра святых Кирилла и Мефодия священник Дмитрий Апполинариев объяснил, что причиной этому стал тот факт, что у подрядчика сломалось транспортное средство на въезде во двор.

«Мы приносим свои извинения, хотя вроде как и не от нас то зависело. Всякие бывают сбои в работе, но именно этот коридор согласовали они с ДПС. Потому что техника негабаритная, нужно было вести ее из Архангельска», — пояснил он.

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Как пишет портал, отца Дмитрия шокировало такое недопонимание, поскольку идея строительства церкви возникла почти пять лет назад. Работы начались после прохождения всех необходимых согласований, в том числе после публичных слушаний.