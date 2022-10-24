Понедельник, 24 октября, 2022
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В рязанскую колонию пытались перебросить 8 сотовых телефонов

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В рязанскую колонию-поселение №4 пытались перебросить 8 сотовых телефонов, противоправные действия пресекли сотрудники отдела безопасности исправительного учреждения.

Как сообщили в пресс-службе Управления ФСИН по Рязанской области, перебросить телефоны пытался мужчина, его задержали на прилегающей к колонии территории. Средства связи находились в полиэтиленовом свёртке, перемотанном скотчем. Изъятые предметы предназначались для осуждённых.

В отношении задержанного составлен протокол об административном правонарушении по ст. 19.12 КоАП РФ. Материалы проверки направлены Мировому судье судебного участка № 33 Скопинского районного суда Рязанской области, для привлечения гражданина к административной ответственности.

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