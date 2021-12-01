В рязанском селе Ровное открылся дом культуры

1 декабря в селе Ровное Рязанского района открылся дом культуры, сообщает сайт регионального правительства. Здание осмотрел губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Дом культуры построен в рамках нацпроекта. Инициатива по его созданию исходила от местных жителей: в селе много творческих коллективов и кружков. В новом здании они смогут комфортно заниматься.

Глава региона отметил, что в ходе строительства удалось решить проблему – в работах был задействован недобросовестный подрядчик.

Привлекли подрядчика другого, который качественно и в короткие сроки исполнил все обязательства. Молодцы, они применили более современные и качественные материалы, нежели было в свое время предусмотрено проектом 2011 года, всё скорректировали. Уверен, что вложенные средства себя оправдают тем, что объект важен для людей и будет востребованным, — сказал Любимов.

На строительство дома культуры выделили более 49 млн руб., основная доля – средства, поступившие из федерального бюджета. В доме культуры предусмотрен зрительный зал на 150 человек, там установлено современное оборудование. Предусмотрены помещения для кружковых занятий.

Будем помогать другим муниципальным образованиям. По нацпроекту «Культура» в области должно быть в ближайшее время построено минимум 8 новых ДК. Со следующего года начинается реализация еще одного проекта, поддержанногопрезидентом – это капремонт домов культуры в сельской местности. Должны отремонтировать не менее 36 таких учреждений в районах, – сказал глава региона.