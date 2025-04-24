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В Рязанском регионе скончались 73 ребенка в 2024 году, двое совершили самоубийство

Анастасия Мериакри

В 2024 году в Рязанской области произошло два самоубийства подростков в возрасте 13 и 14 лет. Об этом сообщает уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области Анжелика Евдокимова в своем докладе за прошедший год.

По словам омбудсмена, обе девочки совершили суицид на фоне внутренних переживаний. Эту версию подтвердил в ходе расследований СК России по Рязанской области, факт доведения до самоубийства не обнаружен.

В 2024 году в Рязанской области по различным причинам скончались 73 ребенка. Также зарегистрировано 18 попыток самоубийств у детей в возрасте от 10 до 17 лет.

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Все дети, замешанные в попытке самоубийства, проходят консультации с психиатрами, а также направляются для лечения в Областной клинической психиатрической больницы имени Н. Н. Баженова.

Отмечается, что за последние три года детская смертность в Рязанском регионе снизилась на 24%.

Детский омбудсмен подчеркнула, что одним из основных источников информации о фактах нарушений в сфере детства являются обращения граждан. За 2024 год их поступило более 1700. Наибольшее количество заявлений касалось нарушения права ребенка жить и воспитываться в семье. Для защиты интересов несовершеннолетних привлекались медиаторы – специалисты, помогающие сторонам найти компромисс и выйти из конфликта с минимальными потерями. По инициативе регионального Уполномоченного в минувшем году обучение медиации прошли 29 сотрудников комплексных центров социального обслуживания населения, а также психологи и социальные педагоги образовательных организаций.

– Практика применения медиативных и восстановительных технологий зарекомендовала себя положительно и будет использоваться в дальнейшем, – сообщила Анжелика Евдокимова. – Кроме того, в регионе продолжена реализация проекта «Профилактика социального сиротства детей в возрасте до 4 лет», направленного на снижение количества детей, находящихся в социальных учреждениях. Благодаря работе органов исполнительной власти, местного самоуправления, государственных учреждений и социально-ориентированных НКО 102 малыша возвращены в родную семью, 57 – переданы под опеку и усыновление. Для сохранения кровных семей в регионе созданы социальные службы «Дети в семье» и клубы «Устойчивая семья».

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