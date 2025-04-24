В Рязанском регионе скончались 73 ребенка в 2024 году, двое совершили самоубийство

В 2024 году в Рязанской области произошло два самоубийства подростков в возрасте 13 и 14 лет. Об этом сообщает уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области Анжелика Евдокимова в своем докладе за прошедший год.

По словам омбудсмена, обе девочки совершили суицид на фоне внутренних переживаний. Эту версию подтвердил в ходе расследований СК России по Рязанской области, факт доведения до самоубийства не обнаружен.

В 2024 году в Рязанской области по различным причинам скончались 73 ребенка. Также зарегистрировано 18 попыток самоубийств у детей в возрасте от 10 до 17 лет.

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Все дети, замешанные в попытке самоубийства, проходят консультации с психиатрами, а также направляются для лечения в Областной клинической психиатрической больницы имени Н. Н. Баженова.

Отмечается, что за последние три года детская смертность в Рязанском регионе снизилась на 24%.

Детский омбудсмен подчеркнула, что одним из основных источников информации о фактах нарушений в сфере детства являются обращения граждан. За 2024 год их поступило более 1700. Наибольшее количество заявлений касалось нарушения права ребенка жить и воспитываться в семье. Для защиты интересов несовершеннолетних привлекались медиаторы – специалисты, помогающие сторонам найти компромисс и выйти из конфликта с минимальными потерями. По инициативе регионального Уполномоченного в минувшем году обучение медиации прошли 29 сотрудников комплексных центров социального обслуживания населения, а также психологи и социальные педагоги образовательных организаций.