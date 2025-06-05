В Рязанском медколледже открыто 25 дополнительных внебюджетных мест

В Рязанском медколледже открыто еще 25 внебюджетных мест. Об этом сообщает министерство здравоохранения Рязанской области.

Дополнительные места появились в рамках проекта «Кадры для инвесторов» Корпорации развития Рязанской области. В настоящее время медколледж продолжает набор абитуриентов на новый спецкурс по подготовке специалистов для инвесткомпании «ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС».

К 2028 году в Скопинском районе планируется запуск уникального для России производства препаратов на основе плазмы крови человека. Подготовку будущих специалистов компания начинает уже сейчас на базе Рязанского медколледжа.

В первое время для фармпроизводства потребуется около 100 сотрудников, а с наращиванием мощностей – более 400. Для их подготовки в Рязанском медколледже открывается 25 внебюджетных мест на спецкурс по специальности «Фармация».

Выпускники получат диплом гособразца, а также дополнительное профессиональное обучение по рабочей профессии «Аппаратчик химической очистки препаратов биосинтеза». Хорошие перспективы для поступления обучения с последующим трудоустройством на предприятие имеют школьники Скопинского, а также ближайших районов – Пронского, Милославского, Кораблинского, Ряжского, Александро-Невского.

«При поддержке регионального Правительства, Корпорации развития запущен новый проект – подготовка будущих кадров для инвесткомпании «ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС». В следующем году планируем также совместно открыть обучение по новой специальности «Оператор-аппаратчик производства химических технологий», – отметил директор Рязанского медицинского колледжа Илья Савкин.