-14 C
Рязань
Понедельник, 27 декабря, 2021
spot_img
На главнуюНовости Рязани

В рязанском Лесопарке открыли горки для катания

7info

В Лесопарке Рязани открылись для катания горки. Об этом сообщается в группе учреждения ВКонтакте.

— Не сомневаемся, что получить положительные эмоции гораздо проще, чем вы думаете, — говорится в сообщении.

Там же опубликована инструкция для рязанцев:

звоните друзьям, чтобы пригласить их на прогулку в парк;

Реклама

берете с собой тюбинг, горячий чай и запасные перчатки;

залезаете на самую большую горку, чтобы весело скатиться с нее, предварительно прочитав все инструкции;

повторите пункт 3 несколько раз подряд.

Мы уверенны, что после того, как вы выполните все пункты, то отличное настроение точно будет сопутствовать вам очень долго.

Спешите кататься на горках и заряжаться позитивом.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,860ЧитателиЧитать
1,515ЧитателиЧитать
spot_img