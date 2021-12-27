В рязанском Лесопарке открыли горки для катания

В Лесопарке Рязани открылись для катания горки. Об этом сообщается в группе учреждения ВКонтакте.

— Не сомневаемся, что получить положительные эмоции гораздо проще, чем вы думаете, — говорится в сообщении.

Там же опубликована инструкция для рязанцев:

звоните друзьям, чтобы пригласить их на прогулку в парк;

Реклама

берете с собой тюбинг, горячий чай и запасные перчатки;

залезаете на самую большую горку, чтобы весело скатиться с нее, предварительно прочитав все инструкции;

повторите пункт 3 несколько раз подряд.

Мы уверенны, что после того, как вы выполните все пункты, то отличное настроение точно будет сопутствовать вам очень долго.

Спешите кататься на горках и заряжаться позитивом.