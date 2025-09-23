В Рязанском кардиодиспансере впервые провели РЧА пациентам с редкой патологией

В Рязанском кардиодиспансере впервые провели радиочастотную абляцию пациентам с редкой патологией. Об этом сообщили в Минздраве Рязанской области.

Метод радиочастотной абляции (РЧА) основан на точечном воздействии тока высокой частоты для уничтожения очага в сердце, который является причиной аритмии. Этот способ применяется давно и успешно.

Однако больным, страдающим такой патологией, как синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта, РЧА не проводили никогда: ни в Рязанском кардиодиспансере, ни в других медучреждениях региона.

Первыми пациентами стали двое мужчин и две женщины в возрасте 24-30 лет. Четыре операции в течение 10 часов провела команда медиков под руководством заведующего отделением хирургического лечения нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции Рязанского кардиодиспансера, доцента кафедры РязГМУ, кандидата медицинских наук Владислава Поварова.

Работу курировал заведующий отделением Национального медицинского исследовательского центра высоких медицинских технологий – Центрального военно-клинического госпиталя им. Вишневского Григорий Громыко.

«Синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта наблюдается у молодых людей. Он связан с наличием структурной аномалии в сердце – дополнительного пути проведения импульса. Наша задача – устранить аномалию развития с помощью радиочастотной абляции. Если этого не сделать, то у пациентов может возникать тахиаритмия: человека мучает внезапное сердцебиение, головокружение, эпизоды потери сознания. А в будущем наличие дополнительного пути проведения импульса может спровоцировать другие виды аритмий и даже привести к внезапной смерти», – поясняет Владислав Поваров.

В техническом отношении операции были значительно более сложными, чем те, которые выполнялись прежде. Дело в том, что дополнительные пути проведения импульса могут располагаться в самых разных участках сердца. Прежде чем приступить к хирургическому вмешательству, специалистам предстояло их найти. Это очень сложно. Кроме того, чем дальше находится патология, тем сложнее медикам до нее добраться.

«Тем не менее все хирургическим вмешательства прошли успешно, нам удалось помочь всем четырем пациентам, значительно улучшить их состояние. Все выписаны на 2-3 сутки после операции. Сейчас они дома», – говорит Владислав Поваров.