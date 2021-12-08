В Рязанском художественном музее экспонируются 4 произведения художника-мариниста Айвазовского

Мы продолжаем путешествие по океану шедевров Рязанского художественного музея. В этом эпизоде рассказ о великом художнике-маринисте Иване Айвазовском и его картине «Пётр I,при Красной горке, зажигающий костёр на берегу, для подачи сигнала гибнущим судам своим».

Иван Константинович Айвазовский — известный русский художник-маринист и баталист, коллекционер, меценат, живописец Главного Морского штаба написал около 6 тысяч произведений.

В Рязанском художественном музее экспонируются 4 марины художника. Картина «Пётр I,при Красной горке, зажигающий костёр на берегу, для подачи сигнала гибнущим судам своим» открывает одну из страниц славной истории русского флота.

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Эскадра Петра I, перед битвой при Гангуте, попадает в страшную бурю. Разбушевавшаяся стихия грозит гибелью русским кораблям. Пётр бросает клич и ищет добровольцев, которые смогли бы спустить шлюпки на воду, дойти до берега и разжечь костёр, чтобы подать сигнал русским кораблям.

Но в такую страшную ночь не многие откликнулись на призыв государя-императора.

Тогда царь сам садится в шлюпку и со словами: «Не трусьте! С нами Бог! Царя везёте», благополучно добирается до берега и с помощью нескольких помощников разжигает костёр.

Русская эскадра была спасена, сражение было решено в пользу русского флота…

Сие событие случилось в далёком 1714 году, а битва вошла в историю под названием «Морская Полтава».

Айвазовский был сторонником «письма по памяти». Он считал, что движение живых стихий неуловимо для кисти. Всплеск волны, вспышки молний, удар грома невозможно передать с натуры. Природное явление необходимо прочувствовать и пережить.

Моряки о его маринах говорили: «Глядя на картины мастера можно с определённой точностью сказать, какую команду выполняют на корабле».

Он был, о море, твой певец……