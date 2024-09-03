Вторник, 3 сентября, 2024

Из Рязани в Москву отправились два новых электропоезда

Автор: Алексей Самохин

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Фото: t.me/pavelmalkov_official

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил в своем телеграм-канале, что два новых пригородных электропоезда вышли на маршрут «Рязань — Москва».

Эти электропоезда модели ЭП2Д, произведённые в России, отличаются современным и безопасным дизайном. Особое внимание заслуживает тот факт, что часть комплектующих для поездов была изготовлена в Рязанской области. Регион стал третьим в стране, где появились такие пригородные составы.

Поезда оснащены эргономичными креслами, зарядными портами для гаджетов, системой микроклимата с функцией обеззараживания воздуха и видеонаблюдением. Для удобства пассажиров предусмотрены крепления для перевозки велосипедов (требуется специальный билет), вагоны доступны для маломобильных граждан, имеются биотуалеты и специальные сходы для низких платформ на участке Голутвин — Рязань.

Губернатор отметил, что вместе с РЖД и ЦППК будет продолжено развитие транспортной инфраструктуры в области. В этом году на маршруте «Рязань — Москва» появятся еще два новых электропоезда, а в следующем году планируется обновление подвижного состава «Экспресса».

Из Рязани в Москву отправились два новых электропоезда
Фото: t.me/pavelmalkov_official
Из Рязани в Москву отправились два новых электропоезда
Фото: t.me/pavelmalkov_official
Из Рязани в Москву отправились два новых электропоезда
Фото: t.me/pavelmalkov_official

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