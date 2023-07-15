В Рязанской области задержали неонацистов, которые готовили покушение на журналисток Симоньян и Собчак

В Москве и в Рязанской области задержали неонацистов, которые готовили покушение на журналисток Маргариту Симоньян и Ксению Собчак. Об этом 15 июля сообщили в ЦОС ФСБ.

Задержанные — члены неонацистской группировки. Они осуществляли разведку по адресам работы и проживания Симоньян и Собчак. В ходе задержания изъяты автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники.

Задержанные подтвердили, что готовили покушения по заданию СБУ. Им обещали вознаграждение — 1,5 млн рублей за каждое убийство.