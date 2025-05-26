В Рязанской области за выходные в ДТП пострадали 15 человек, есть погибшие

За минувшие выходные в регионе зафиксировано 13 дорожно-транспортных происшествий, в которых два человека погибли и 15 получили травмы различной степени тяжести. Кроме того, зарегистрировано 86 аварий с материальным ущербом, сообщается на сайте УМВД России по Рязанской области.

Госавтоинспекция выявила 6846 нарушений ПДД за два дня. Инспекторы ДПС усилили контроль за соблюдением скоростного режима, вождением в нетрезвом состоянии и другими опасными нарушениями.

Госавтоинспекция выявила 6846 нарушений ПДД за два дня. Инспекторы ДПС усилили контроль за соблюдением скоростного режима, вождением в нетрезвом состоянии и другими опасными нарушениями.

25 мая около 18:40 в селе Алешня (Рыбновский район) 42-летний водитель автомобиля «Хендай» не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в опору ЛЭП. В результате аварии он и его 43-летний пассажир получили травмы и были госпитализированы.

Обстоятельства происшествия выясняются, по факту ДТП проводится проверка.