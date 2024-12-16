В Рязанской области за неделю на пожарах погибли 4 человека

В Рязанской области на неделе с 9 по 15 декабря на пожарах погибли 4 человека, 2 пострадали. Об этом сообщает телеграм-канал «МЧС Рязанской области».

В понедельник, 9 декабря, в селе Пичкиряево Сасовского округа погиб мужчина 1968 года рождения. Пожар произошел в жилом доме на улице Почтовой.

В этот же день, 9 декабря, поступил вызов о пожаре в многоквартирном доме на улице Интернациональной. Погибли две женщины 87 и 47 лет.

На пожаре в селе Максы Сараевского района погиб мужчина 1954 года рождения. Жилой дом загорелся на улице Новоселов в воскресенье, 15 декабря.

Пострадавшего мужчину 1979 года рождения госпитализировали после возгорания автомобиля на Московском шоссе. Авария произошла 15 декабря.

В селе Виленка Михайловского района пострадал 78-летний мужчина. Травмы получены на пожаре в жилом доме на улице Солдатской в среду, 11 декабря.

Всего за прошедшую неделю на территории области было ликвидировано 30 пожаров: 18 техногенных и 12 загораний мусора. Огнем уничтожено и повреждено 16 строений и 3 единицы техники.