В Рязанской области выявлено 56 носителей ВИЧ с начала 2025 года

В Рязанском кожно-венерологическом диспансере, отделении Рязанского центра профилактики и борьбы со СПИД и инфекционными заболеваниями, подвели итоги 1 квартала 2025 года по заболеваемости ВИЧ. Об этом сообщает министерство здравоохранения Рязанской области.

За три месяца 2025 года в Рязанской области выявлено 56 носителей ВИЧ. Специалисты регионального центра по борьбе с ВИЧ отмечают, что в 1 квартале среди учащейся молодежи случаев инфицирования ВИЧ не выявлено. 73% выявленных в 2025 году носителей ВИЧ приходится на возрастную группу 40 лет и старше. Анализ данных показывает, что 94% заразились половым путем.

В 2025 году ВИЧ-инфекция диагностирована у 60% мужчин и у 39% женщин. В целом среди ВИЧ-инфицированных преобладают мужчины.

В Центре профилактики и борьбы со СПИД и инфекционными заболеваниями можно пройти бесплатное обследование на ВИЧ. Адрес: г. Рязань, ул. Спортивная, д. 9.