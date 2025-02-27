В Рязанской области в 2025 году отремонтируют 136 км дорог

В Рязанской области за несколько лет привели в порядок участки самых оживлённых трасс, школьные маршруты и мосты. Об этом сообщает губернатор области Павел Малков в своем телеграм-канале.



В регионе построили более 200 км освещения вдоль дорог. В Рязани завершили реконструкцию крупнейшего транспортного узла – проезда Шабулина и третьего участка Северной окружной дороги.

В 2025 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» отремонтируем более 136 км региональных дорог в 13 муниципалитетах. С наступлением благоприятной погоды начнём дорожный ремонт и строительство.

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«Уделим особое внимание въездам в регион. Завершим капитальное обновление въездной трассы со стороны Тамбовской области и приступим к ремонту дороги, ведущей от границы с Московской областью к уникальному археологическому памятнику нашего региона — Глебову-Городищу», — написал Павел Малков.

Дороги в муниципалитетах также не оставят без внимания. Идёт конкурсный отбор местных дорог, которые будут приведены в порядок в строительном сезоне этого года.