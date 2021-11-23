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Вторник, 23 ноября, 2021
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В Рязанской области скончалось 20 пациентов с коронавирусом

Александр Ильин

Во вторник, 23 ноября, в Рязанской области выявлено 250 новых случаев заражения COVID-19. Число скончавшихся — 20. Пациентов, справившихся с болезнью, — 84. Об этом сообщает столичный оперштаб.

Всего с начала пандемии в регионе жертвами коронавируса стали 1834 человека, общее число случаев заражения — 53 820.

Темп прироста за сутки составил 0.46%. Показатель заболеваемости в регионе — 4799.0 на 100 тысяч населения, по стране в целом — 6400.3 на 100 тысяч населения.

В России за сутки выявили 33 996 случаев заражения (всего 9 400 835), умерло пациентов — 1243 (всего 266 579).

В Рязанской области скончалось 20 пациентов с коронавирусом
В Рязанской области скончалось 20 пациентов с коронавирусом
корон

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