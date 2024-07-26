Пятница, 26 июля, 2024

Ещё на 31 станции Рязанской области подключили оплату билетов онлайн

Автор: 7info7

Опубликовано

Изображение от wirestock на Freepik

ЦППК подключила ещё три участка Рязанской области к оплате проезда в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК». Оплата билетов онлайн теперь доступна на 107 станциях региона.
 
Покупка билетов в приложении ЦППК стала доступна пассажирам Рязанской области в октябре 2023 года — тогда она появилась на 37 станциях и остановочных пунктах на участке Рязань11 — Сасово. В первом полугодии 2024-го также были подключены 21 станция на участке Рязань-2 — Ряжск-1 и еще 18 станций на маршруте Узуново — Троекурово.
 
В четверг 25 июля оплата проезда в мобильном приложении заработала на пяти станциях участка Рязань — Гавердово, на двух станциях участка Рязань — Ясаково, на 14 станциях участка Шилово — Касимов, на 8 станциях участка Сасово — Пичкиряево и двух станциях участка Сасово — Свеженькая (частично входит в Сасово — Пичкиряево).
 
Рязань — Гавердово:
•  Дачная,
•  Вышгород,
•  229 км,
•  Дудкино,
•  Гавердово.
 
Рязань — Ясаково:
•  252 км,
•  Ясаково.
 
Шилово — Касимов:
•  Александровка,
•  Карьера,
•  Некрасовка,
•  Ореховка,
•  Аделино,
•  Чуфистовка,
•  Илебники,
•  Починки,
•  Шемякино,
•  Мышца,
•  Шостье,
•  Чинур,
•  Лом,
•  Касимов.
 
Сасово — Пичкиряево и Сасово — Свеженькая:
•  383 км,
•  385 км,
•  Берестянки,
•  390 км,
•  395 км,
•  Таировка,
•  404 км,
•  Кустаревка,
•  Пичкиряево,
•  Разъезд 15 км.

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