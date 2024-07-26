Ещё на 31 станции Рязанской области подключили оплату билетов онлайн

ЦППК подключила ещё три участка Рязанской области к оплате проезда в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК». Оплата билетов онлайн теперь доступна на 107 станциях региона.
Покупка билетов в приложении ЦППК стала доступна пассажирам Рязанской области в октябре 2023 года — тогда она появилась на 37 станциях и остановочных пунктах на участке Рязань11 — Сасово. В первом полугодии 2024-го также были подключены 21 станция на участке Рязань-2 — Ряжск-1 и еще 18 станций на маршруте Узуново — Троекурово.
В четверг 25 июля оплата проезда в мобильном приложении заработала на пяти станциях участка Рязань — Гавердово, на двух станциях участка Рязань — Ясаково, на 14 станциях участка Шилово — Касимов, на 8 станциях участка Сасово — Пичкиряево и двух станциях участка Сасово — Свеженькая (частично входит в Сасово — Пичкиряево).
Рязань — Гавердово:
• Дачная,
• Вышгород,
• 229 км,
• Дудкино,
• Гавердово.
Рязань — Ясаково:
• 252 км,
• Ясаково.
Шилово — Касимов:
• Александровка,
• Карьера,
• Некрасовка,
• Ореховка,
• Аделино,
• Чуфистовка,
• Илебники,
• Починки,
• Шемякино,
• Мышца,
• Шостье,
• Чинур,
• Лом,
• Касимов.
Сасово — Пичкиряево и Сасово — Свеженькая:
• 383 км,
• 385 км,
• Берестянки,
• 390 км,
• 395 км,
• Таировка,
• 404 км,
• Кустаревка,
• Пичкиряево,
• Разъезд 15 км.
ЦППК подключила ещё три участка Рязанской области к оплате проезда в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК». Оплата билетов онлайн теперь доступна на 107 станциях региона.
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