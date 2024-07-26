Ещё на 31 станции Рязанской области подключили оплату билетов онлайн

ЦППК подключила ещё три участка Рязанской области к оплате проезда в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК». Оплата билетов онлайн теперь доступна на 107 станциях региона.



Покупка билетов в приложении ЦППК стала доступна пассажирам Рязанской области в октябре 2023 года — тогда она появилась на 37 станциях и остановочных пунктах на участке Рязань11 — Сасово. В первом полугодии 2024-го также были подключены 21 станция на участке Рязань-2 — Ряжск-1 и еще 18 станций на маршруте Узуново — Троекурово.



В четверг 25 июля оплата проезда в мобильном приложении заработала на пяти станциях участка Рязань — Гавердово, на двух станциях участка Рязань — Ясаково, на 14 станциях участка Шилово — Касимов, на 8 станциях участка Сасово — Пичкиряево и двух станциях участка Сасово — Свеженькая (частично входит в Сасово — Пичкиряево).



Рязань — Гавердово:

• Дачная,

• Вышгород,

• 229 км,

• Дудкино,

• Гавердово.



Рязань — Ясаково:

• 252 км,

• Ясаково.



Шилово — Касимов:

• Александровка,

• Карьера,

• Некрасовка,

• Ореховка,

• Аделино,

• Чуфистовка,

• Илебники,

• Починки,

• Шемякино,

• Мышца,

• Шостье,

• Чинур,

• Лом,

• Касимов.



Сасово — Пичкиряево и Сасово — Свеженькая:

• 383 км,

• 385 км,

• Берестянки,

• 390 км,

• 395 км,

• Таировка,

• 404 км,

• Кустаревка,

• Пичкиряево,

• Разъезд 15 км.

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