В Рязанской области Россельхознадзор оштрафовал ООО «Жито» на 300 тысяч рублей

Арбитражный суд Рязанской области рассмотрел заявление управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям о привлечении к ответственности ООО «Жито». Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте суда.

Сотрудники ведомства проверили убойный цех компании в деревне Чурилково и молочный цех в селе Старолетово Рыбновского района. В ходе визита были выявлены различные нарушения. Для их устранения Россельхознадзор выдал предписания.

Проверку выполнения предписаний провели 9 июня, в ходе неё выяснилось, что нарушения устранены не полностью.

Арбитражный суд, рассмотрев материалы дела, решил привлечь ООО «Жито» к ответственности в виде штрафа в 300 тысяч рублей. Решение может быть обжаловано в суде вышестоящей инстанции.