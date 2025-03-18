В Рязанской области реализуют 225 проектов местных жителей

В Рязанской области подвели итоги отбора по программе поддержки местных инициатив. Из них в жизнь воплотят 225 проектов. Об этом губернатор области Павел Малков сообщил в своем телеграм-канале.

В этом году на проекты выделили 377 млн рублей. Губернатор поручил дополнительно выделить еще 50 млн рублей, чтобы не упустить множество интересных идей.

«Много проектов посвящено благоустройству, установке и восстановлению памятников воинам, павшим в Великой Отечественной войне, и героям СВО. Например, жители подготовили проект дальнейшего обновления Гвардейского сквера в Рязани. Это особенно важно в год 80-летия Великой Победы и Год защитника Отечества», — отметил глава региона.

Рязанцы предложили много проектов: благоустройство дворов и скверов, спортивные и детские площадки, ремонт дорог, освещение и многое другое. Подчеркнули, что проектов с каждым годом становится все больше.