В Рязанской области реализуют 225 проектов местных жителей

В Рязанской области подвели итоги отбора по программе поддержки местных инициатив. Из них в жизнь воплотят 225 проектов. Об этом губернатор области Павел Малков сообщил в своем телеграм-канале.
В этом году на проекты выделили 377 млн рублей. Губернатор поручил дополнительно выделить еще 50 млн рублей, чтобы не упустить множество интересных идей.
Рязанцы предложили много проектов: благоустройство дворов и скверов, спортивные и детские площадки, ремонт дорог, освещение и многое другое. Подчеркнули, что проектов с каждым годом становится все больше.