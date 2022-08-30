В Рязанской области пропал 7-летний ребёнок

В посёлке Милославское Рязанской области пропал 7-летний Анохин Владислав Владимирович. О начале поисков мальчика сообщили волонтёры ПСО «Мещёра».

Местонахождение ребёнка неизвестно с 30 августа.

Приметы: рост 95 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

Одежда: серая футболка, бежевые шорты, чёрные резиновые шлёпанцы.

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