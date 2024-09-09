В Рязанской области построили 40 км линий электроосвещения

В Рязанской области в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» построили 40 километров линий электроосвещения. Об этом сообщается на сайте правительства.

Губернатор Рязанской области Павел Малков отметил, что работы проведены в 19 населенных пунктах области. На участках дорог в Александро-Невском, Пронском, Рыбновском, Сапожковском, Кораблинском, Ухоловском районах установили бетонные опоры с современными светодиодными светильниками.

Система настроена на автоматический режим работы в зависимости от уровня освещенности в разные периоды суток и сезоны года.

«Завершаются пуско-наладочные работы. В ближайшее время все новые фонари заработают в полном объеме, и на дорогах станет светлее и безопаснее», – подытожил Павел Малков.