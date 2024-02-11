Воскресенье, 11 февраля, 2024

В Рязанской области ожидается ледяной дождь

Днем ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега, а также ледяной дождь, гололед и налипание мокрого снега.

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В Рязанской области ожидается ледяной дождь

Автор: 7info

Опубликовано

В понедельник, 12 февраля в Рязанской области ожидается облачная погода. Ночью возможен небольшой снег, говорится в прогнозе погоды, опубликованном ГУ МЧС России по региону.

Днем ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега, а также ледяной дождь, гололед и налипание мокрого снега.

Будьте осторожны, так как возможна гололедица.

Ветер будет юго-восточным или восточным, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит -12…-7°С, а днем -5…0°С.

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