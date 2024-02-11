В Рязанской области ожидается ледяной дождь

В понедельник, 12 февраля в Рязанской области ожидается облачная погода. Ночью возможен небольшой снег, говорится в прогнозе погоды, опубликованном ГУ МЧС России по региону.

Днем ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега, а также ледяной дождь, гололед и налипание мокрого снега.

Будьте осторожны, так как возможна гололедица.

Ветер будет юго-восточным или восточным, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит -12…-7°С, а днем -5…0°С.