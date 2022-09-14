В Рязанской области обсудили формирование цифровой политической культуры молодого поколения

Министерство цифрового развития, информационных технологий и связи региона сообщает о проведении круглого стола «Цифровая политическая культура молодежи».Участниками мероприятия стали министр цифрового развития Рязанской области Андрей Ульянов, заместитель министра по делам территорий и информационной политике региона Иван Ушаков, представители Избирательной комиссии Рязанской области, специалисты АНО «Цифровой регион» и рязанских ВУЗов.

Одним из ключевых вопросов обсуждения стала реализация образовательных проектов, направленных на воспитание цифровой политической культуры. Участники круглого стола договорились организовать совместную работу в этом направлении, опираясь на опыт преподавателей высших и средних профессиональных образовательных учреждений.

Техническое сопровождение реализуемых образовательных проектов обеспечит министерство цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области совместно с АНО «Цифровой регион».

Министр цифрового развития региона Андрей Ульянов подчеркнул необходимость общественного контроля за воздействием киберпространства на молодёжь, выбравшую Интернет основным источником информации.