Вторник, 3 сентября, 2024

В Рязанской области начался дополнительный период государственной итоговой аттестации

Автор: 7info7

Опубликовано

Изображение от stockking на Freepik

В Рязанской области начался дополнительный период сроков проведения государственной итоговой аттестации по основным программам общего образования. Об этом сообщается на сайте правительства.

Экзамены в дополнительный период смогут сдавать те ученики, которые не смогли пройти аттестацию в основной срок и не получили аттестат.

Для учащихся 9 классов дополнительный этап начнётся с экзамена по математике 3 сентября. 6 сентября пройдет испытание по русскому языку, 10 сентября — по истории, биологии, физике и географии, а 13 сентября состоятся экзамены по обществознанию, химии, информатике, литературе и иностранным языкам. С 18 по 24 сентября запланированы резервные дни для сдачи ОГЭ.

Ученики 11 классов начнут свои экзамены 4 сентября, когда будут сдавать русский язык, а 9 сентября — математику. Резервный день определён на 23 сентября.

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