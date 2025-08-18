В Рязанской области изменили тарифы на эвакуацию и хранение задержанных машин

Региональная энергетическая комиссия Рязанской области установила базовые тарифы на эвакуацию задержанных автомобилей и их хранение на спецстоянках. Постановление от 12 августа опубликовано в газете «Рязанские ведомости».
Тарифы на перемещение задержанных автомобилей (до 3,5 тонн)
- В Рязани — 4 119 руб.
- В Рязанской области (кроме Рязани):
- до 20 км — 4 119 руб.
- от 21 до 30 км — 4 849 руб.
- от 31 до 40 км — 5 579 руб.
- от 41 до 50 км — 6 309 руб.
- свыше 50 км — 7 039 руб.
Тариф на хранение задержанных автомобилей (до 3,5 тонн)
- 50,50 руб. за час.