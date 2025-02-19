В Рязанской области горели коттедж, автомобиль и производственное здание

За минувшие сутки в Рязанской области потушили три пожара, сообщает 19 февраля пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
18 февраля произошел пожар в жилом доме в коттеджном поселке Ходынинские дворики Рыбновского района. Пожар тушили 10 человек и 5 единиц техники.
В посёлке Болонь Клепиковского района горело производственное здание. В тушении участвовали 4 единицы техники и 7 человек.
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В селе Поляны Рязанского района сгорел автомобиль. В тушении участвовали 2 единицы техники и 5 человек.
Люди во время пожаров не пострадали.