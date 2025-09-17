В Рязанской области чиновницу осудили за перелом позвоночника у ребёнка

Клепиковский районный суд вынес приговор в отношении бывшей главы администрации городского поселения. Её признали виновной в халатности, повлекшей по неосторожности тяжкий вред здоровью человека. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

В сентябре 2024 года 11-летняя девочка провалилась через ветхий настил на детской горке и получила перелом позвоночника. Площадка находилась в ведении местной администрации.

Суд установил, что экс-глава не контролировала техническое состояние объекта. Это привело к тому, что дефекты конструкции не были обнаружены вовремя. Бывшая чиновница признала свою вину.

Суд приговорил её к 1 году принудительных работ с удержанием 10% зарплаты в пользу государства. Кроме того, ей запретили занимать должности в органах местного самоуправления в течение 2 лет.

Приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован.