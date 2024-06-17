В Рязанской области борются с шелкопрядом, но победа над вредителем не гарантирована

Когда смотришь на сотни и тысячи деревьев, пораженных непарным шелкопрядом, вспоминаешь мертвые леса после разрушительных пожаров 2010 года. В прошлом году только по официальным данным в Рязанской области общая площадь атакованных вредителем зеленых насаждений составила 13,3 тысячи гектаров. Чтобы читатель мог представить масштаб ущерба, отметим, что в два раза больше территории, которую занимают Московский и Октябрьские районы Рязани вместе взятые. А общая площадь очагов распространения упомянутого насекомого в нашем регионе по итогам прошлого года в семь раз больше — 94,3 тысячи га.

К интервенции готовы?

Гусеницы особенно любят березовые, тополиные, дубовые и осиновые листья, а из-за прожорливости животного леса действительно остаются голыми. Новые листья появляются в лучшемслучае через несколько недель. Если шелкопряд объедает их три года подряд ,то деревья могут погибнуть. Нашествие шелкопряда в 2023 году в Рязанской области воспринималось как локальное стихийное бедствие. Чиновники, общественники и экологи били тревогу, проводились акции по обработке деревьев, но эти меры лишь частично уменьшили урон.

Казалось, что в 2024-м интервенцию прожорливых гусениц предотвратят путем массового опрыскивания деревьев. В связи с этой акцией до 30 июля рязанцам закрыли въезд в леса на территории нескольких районов

В начале июня работы стартовали в Спасском лесничестве. Позже обработку начнут в Клeпикoвскoм, Криyшинскoм, Сoлoтчинскoм и Тyмскoм лесничествах. Отметим, что в Солотче, где запрещено применение гербицидов и пестицидов, обработка затронет только прилегающие территории.

Цифровая эквилибристика

Но как это часто бывает, парадоксальность ситуации кроется в деталях. Общая площадь обрабатываемых территорий составит 5,5 тысяч гектаров. Этот показатель в в два с половиной раза меньше, чем было поражено в минувшем году и в 17 раз уступает метражу территории, где были обнаружены очаги распространения вредителя.

Любопытно, что в конце прошлого года планировались несколько иные масштабы обработки.

— После исключения лесных участков, на которых обработка насаждений пестицидами ограничена действующими нормативно-правовыми актами, площадь на которой рекомендуется проведение мер по уничтожению или подавлению численности вредного организма составила 28,2 тыс. га, – говорилось в декабрьском релизе Рязанского филиала Рослесозащиты

Удар ограниченной силы

Но спустя несколько месяцев обнародованную цифру уменьшили почти в 5,5 раз, сославшись на некие ограничения в законодательстве. Полагаем, что для такой радикальной корректировки могут быть и другие причины. Во-первых, аномально холодный май мог существенно снизить популяцию шелкопряда. Во-вторых, экономию бюджетных денег никто не отменял. В-третьих, наверняка сыграли роль соображения безопасности. Найти абсолютно безопасный препарат достаточно сложно, и даже полный запрет на посещение лесов не гарантирует, что кто-то из проигнорировавших табу туристов не попадет под воздействие химиката. Возможно, поэтому риски решили минимизировать.

Какой препарат применяют во время начавшейся обработки, доподлинно неизвестно В феврале этого года в региональном минприроды утверждали , что в качестве инсектицида планируется применять биологический препарат с действующим веществом Bacillus thuringiensis, var Kurstaki или аналогичный ему, разрешенный к применению на территории Российской Федерации. Кстати представители общественности в свое время предложили региональному правительству создать лабораторию по выращиванию мошек Ooencyrtus kuvanae, которые едят яйца шелкопряда. Эти насекомые, на взгляд экологов, уничтожают до 70-80% кладок. Но идею в верхах не поддержали. Обработка пяти тысяч гектаров, наверняка, нанесет мощный удар по численности вредителя, но победу над непарным шелкопрядом праздновать рано, ведь долгое теплое лето для средней полосы России, которое прогнозируют многие синоптики — идеальные условия для размножения насекомого.