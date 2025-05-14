В Рязанской области более 4,3 тысяч выпускников напишут ЕГЭ в 2025 году

Основной этап экзаменов стартует 23 мая и продлится до 4 июля, включая резервные дни. Это часть общероссийской кампании, охватывающей 89 регионов России и 55 зарубежных стран.
На совещании под руководством заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенка обсуждалась готовность к ЕГЭ, в том числе в приграничных регионах и новых субъектах РФ.
В Белгородской области, учитывая текущую ситуацию, добавлено два дополнительных дня для сдачи математики и русского языка. Выпускники из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также из приграничных регионов и дети, переехавшие из этих регионов, имеют возможность пройти итоговую аттестацию в форме промежуточной аттестации.
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил о регистрации более 712 000 участников ЕГЭ, включая более 637 000 выпускников текущего года. Он отметил синхронизацию контрольных материалов с федеральными стандартами и программами. Это было поручение президента, которое было выполнено.
Нововведением 2025 года стала возможность оперативной связи с Рособрнадзором о нарушениях через Платформу обратной связи на Госуслугах. В каждом пункте размещены QR-коды для быстрого сообщения о проблемах.
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