В Рязанской области более 4,3 тысяч выпускников напишут ЕГЭ в 2025 году

Основной этап экзаменов стартует 23 мая и продлится до 4 июля, включая резервные дни. Это часть общероссийской кампании, охватывающей 89 регионов России и 55 зарубежных стран.

На совещании под руководством заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенка обсуждалась готовность к ЕГЭ, в том числе в приграничных регионах и новых субъектах РФ.

«Досрочный период ЕГЭ, мы считаем, прошел в штатном режиме. 23 мая во всех 89 регионах России и в 55 зарубежных странах начнется основной этап ЕГЭ. Традиционно особого контроля требует сама процедура проведения экзаменов. Для этого в экзаменационные пункты будет привлечено свыше 300 тысяч профильных специалистов, более 6 тысяч медицинских работников и около 40 тысяч общественных наблюдателей. С 2024 года по поручению Президента Владимира Путина у выпускников появилось право пересдать ЕГЭ по одному учебному предмету. В этом году такие пересдачи пройдут 3 и 4 июля», – сказал Дмитрий Чернышенко.

В Белгородской области, учитывая текущую ситуацию, добавлено два дополнительных дня для сдачи математики и русского языка. Выпускники из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также из приграничных регионов и дети, переехавшие из этих регионов, имеют возможность пройти итоговую аттестацию в форме промежуточной аттестации.

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Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил о регистрации более 712 000 участников ЕГЭ, включая более 637 000 выпускников текущего года. Он отметил синхронизацию контрольных материалов с федеральными стандартами и программами. Это было поручение президента, которое было выполнено.

Нововведением 2025 года стала возможность оперативной связи с Рособрнадзором о нарушениях через Платформу обратной связи на Госуслугах. В каждом пункте размещены QR-коды для быстрого сообщения о проблемах.