В Рязанской области 67 человек отметили вековой юбилей

В Рязанской области живет 5,9 тысяч пенсионеров, которые перешагнули 90-летний рубеж. А 67 из них отметили вековой юбилей. Об этом сообщает Рязаньстат.

В регионе на сегодняшний день 314 тысяч жителей старше трудоспособного возраста. Причем 11% из них продолжают работать, а 55% регулярно занимаются физкультурой и спортом. Есть среди пенсионеров и уверенные пользователи интернетом — каждый пятый пожилой рязанец.

Ожидаемая продолжительность жизни рязанцев составляет 73,2 года. Отмечается, что среди регионов ЦФО Рязанская область по этому показателю занимает третье место.