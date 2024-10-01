Вторник, 1 октября, 2024

В Рязанской области 67 человек отметили вековой юбилей

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Изображение от freepik

В Рязанской области живет 5,9 тысяч пенсионеров, которые перешагнули 90-летний рубеж. А 67 из них отметили вековой юбилей. Об этом сообщает Рязаньстат.

В регионе на сегодняшний день 314 тысяч жителей старше трудоспособного возраста. Причем 11% из них продолжают работать, а 55% регулярно занимаются физкультурой и спортом. Есть среди пенсионеров и уверенные пользователи интернетом — каждый пятый пожилой рязанец.

Ожидаемая продолжительность жизни рязанцев составляет 73,2 года. Отмечается, что среди регионов ЦФО Рязанская область по этому показателю занимает третье место.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В Уфе снесли часть Благовещенского монастыря ради новой застройки

Павел Малков: рязанцы жалуются на недостаточное обеспечение лекарствами

В посёлке Мехзавода возводят новый ФОК и обновляют дорогу к нему

В Шацком районе пожар оставил семью пенсионеров без крыши над головой

«Кличко со слезами сидел. Народ будет бунтовать». Печальная судьба Украины открылась российской провидице

Женский хоккей во всей красе: «Триколор» покажет все игры юбилейного сезона ЖХЛ

Магнитные бури в октябре 2024: учёные назвали самые опасные дни

Студенты технологического колледжа побывали на экскурсии в ЖК ITower компании «Зелёный сад»

В Гусе-Железном благоустроят парк за 10 миллионов рублей

Главой Милославского района стала Елена Чистякова

Мэрия Касимова рассказала, как идёт реализация проекта «Третий луч»

Друг Вячеслава Добрынина рассказал, как уходил легендарный музыкант