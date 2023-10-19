В Рязанской детской ОКБ внедряют лапароскопический метод лечения гидронефроза

В Рязанской ОДКБ продолжают внедрять лапароскопический метод лечения гидронефроза. Об этом сообщает региональный Минздрав.

«Это одна из самых технически сложных операций», — отмечает и. о. заведующего хирургическим отделением Рязанской областной клинической больницы, врач высшей категории Илья Ларькин.

Гидронефроз — заболевание, при котором существует препятствие оттока мочи из почки в мочеточник. В таком случае проводится удаление лоханочного мочеточникового сегмента и наложение анастомоза. Это операция по восстановлению целостности системы, формирование обходного пути для вывода мочи. «Мочеточник заново пришивается к почечной лоханке, восстанавливается проходимость. Раньше это были полостные операции, с разрезом на боковой поверхности тела. В этом случае ярко выражен болевой синдром. В перспективе предстоит долгое и сложное восстановление. Теперь это делается лапароскопическим путем, через три прокола. Сшивка происходит с использованием стента, который вставляется из мочевого пузыря в почку. Это делается за месяц до операции, чтобы разгрузить почку. Затем сшивается мочеточник с почечной лоханкой. Процесс длительный, кропотливый. Но результат того стоит: на следующий день дети встают на ноги», — говорит Илья Ларькин.

Врач приводит пример из практики. У 13-летней девочки с заболеванием сердца и почек периодически отмечалось повышение давления. Кардиологи выполнили свою часть работы. А затем хирурги провели операцию по поводу гидронефроза. «Когда девочка пришла к нам на контрольное обследование, то мама отметила, что после нашей операции артериальное давление нормализовалось. Высоких скачков больше нет. Ведь это во многом зависит от работы почек. И сами почки работают в нормальном режиме», — подчеркивает Илья Ларькин.