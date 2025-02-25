В рязанских магазинах «Светофор» нашли просрочку и выявили нарушения

Управление Россельхознадзора провело согласованную с прокуратурой внеплановую проверку сети дискаунтеров «Светофор» в Рязанской области. В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения, касающиеся как качества продукции, так и ведения учета. Подробности сообщила пресс-служба ведомства.

На торговых площадках сети реализовывались продукты животного происхождения без необходимых ветеринарных сопроводительных документов, что нарушает правила прослеживаемости товара. В частности, было обнаружено около 60 кг мясной и рыбной продукции без соответствующей маркировки, а также просроченные продукты.

Лабораторные исследования показали, что ряд молочных продуктов содержат жиры немолочного происхождения, что является нарушением стандартов качества. В частности, фальсификация выявлена в следующих товарах:

Реклама

Сливочное масло от производителей ООО «Русмолоко» (Ставропольский край) и ИП Трофимова М.Н. (Омская область);

Сметана и творог от ООО «Сыродел» (Ивановская область);

Ультрапастеризованное молоко от АО Маслосырзавод «Славянский» (Краснодарский край).

Проверка системы ФГИС «ВетИС» — «Цербер» выявила значительные расхождения в учете объектов сети «Светофор». Некоторые торговые точки:

Не функционировали по заявленным адресам;

Имеют двойную регистрацию одной и той же площадки;

Зарегистрированы как действующие, но фактически торговля на них не ведется.

Выявленные несоответствия переданы в Главное управление ветеринарии Рязанской области для корректировки данных в информационной системе.

Контрольные мероприятия в отношении торговой сети «Светофор» продолжаются, чтобы обеспечить соблюдение всех норм и требований законодательства.